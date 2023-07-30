31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Tekvando Erkekler Poomsae Bireysel Kategorisinde Madalya Töreni
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Güney Koreli Kang Wanjin, Çinli Hu Mingda, Türkiye'den Emir Yılmaz ve İran'dan Morteza Zendehdelkomishani'nin katıldığı 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda tekvando erkekler poomsae bireysel kategorisinde madalya töreni düzenlendi.
CHENGDU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Altın madalya sahibi Güney Koreli Kang Wanjin (soldan ikinci), gümüş madalya kazanan Çinli Hu Mingda (soldan birinci), Türkiye'den bronz madalya sahibi Emir Yılmaz (sağdan ikinci) ve İran'dan Morteza Zendehdelkomishani görülüyor, 29 Temmuz 2023.
Sporcular, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda tekvando erkekler poomsae bireysel kategorideki ödül töreni sırasında fotoğraf çektirdi. (Fotoğraf: Liu Lei/Xinhua)