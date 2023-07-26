31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kültürel etkileşim etkinlikleri düzenlenecek
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları sırasında kültürel ve halklar arası etkileşim sağlanması amacıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler arasında Üniversite Oyunları imaj programı, sergiler ve Çin'in somut olmayan kültürel mirasının sergilenmesi yer alıyor.
CHENGDU, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları sırasında kültürel ve halklar arası etkileşim sağlanması amacıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek.
Öğrenci temsilcileri, Chengdu kentinde düzenlenecek Dünya Üniversite Oyunları'nın meşalesi "Rong Huo'nun" tasarımcısı Xu Liaoyuan, ünlü yazar A Lai ve akademisyen Peng Feng'in katılacağı "Gençlik Çiçeği" adlı etkileşim faaliyeti Çarşamba günü Sichuan Üniversitesi'nde başlayacak.
Bu etkinlikler arasında Üniversite Oyunları imaj programı, sergiler ve Çin'in somut olmayan kültürel mirasının sergilenmesi yer alıyor.
FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları sporcuları için 29 Temmuz'da Sporcular Köyü'nde "Gençlik Zamanı" adlı bir kutlama partisi düzenlenecek.