31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kültürel etkileşim etkinlikleri düzenlenecek

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları sırasında kültürel ve halklar arası etkileşim sağlanması amacıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu etkinlikler arasında Üniversite Oyunları imaj programı, sergiler ve Çin'in somut olmayan kültürel mirasının sergilenmesi yer alıyor.