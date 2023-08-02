31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Kadınlar Tekvando 49 Kilo Kategorisinde Madalyalar Sahiplerini Buldu

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar tekvando 49 kilo kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu. Taylandlı Panipak Wongpattanakit altın, Türk Merve Dinçel gümüş ve Çinli Luo Miaoyi ile Alman Supharada Kisskalt ise bronz madalyaların sahibi oldu.