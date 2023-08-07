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31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Kadınlar Eskrim Kılıç Takımı Ödül Töreni

Spor Haberleri

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, kadınlar eskrim kılıç takımı kategorisi için yapılan ödül töreni sırasında poz veren altın madalya sahibi Fransız takımı (ortada), gümüş madalya sahibi ABD takımı (solda) ve bronz madalya sahibi Özbek takımı, 7 Ağustos 2023.

CHENGDU, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Chengdu kentinde düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, kadınlar eskrim kılıç takımı kategorisi için yapılan ödül töreni sırasında poz veren altın madalya sahibi Fransız takımı (ortada), gümüş madalya sahibi ABD takımı (solda) ve bronz madalya sahibi Özbek takımı, 7 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Li Xin/Xinhua)¦

Kaynak: Xinhua / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Dünya Spor Haberler

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