31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Kadınlar 50 Metre Tüfek 3 Pozisyonlu Atış Kategorisinde Altın Madalya Hindistanlı Sift Kaur Samra'nın

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda, kadınlar 50 metre tüfek 3 pozisyonlu atış kategorisi için yapılan ödül töreninde poz veren altın madalya sahibi Hindistanlı Sift Kaur Samra (ortada), gümüş madalya sahibi Hindistanlı Ashi Chouksey (solda) ve bronz madalya sahibi Çinli Wang Zeru, 1 Ağustos 2023.