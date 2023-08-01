31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Atıcılıkta Altın Madalya Kazanan Güney Kore
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Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda erkekler atıcılık 10 metre havalı tabanca takımı ödül töreni sırasında poz veren altın madalya kazanan Güney Kore, gümüş madalya kazanan Çin ve bronz madalya kazanan Hindistan takımları.
CHENGDU, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları erkekler atıcılık 10 metre havalı tabanca takımı ödül töreni sırasında poz veren altın madalya kazanan Güney Kore (ortada), gümüş madalya kazanan Çin (solda) ve bronz madalya kazanan Hindistan takımları, 1 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)¦
Kaynak: Xinhua / Spor