31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Meşale Koşusu Son Buldu
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31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Meşale Koşusu, ülke çapında 25 üniversiteyi dolaşarak Chengdu'daki Dong'an Gölü Spor Parkı'nda sona erdi. Koşu, Güneybatı Jiaotong Üniversitesi'nde başlayıp Chengdu Teknoloji Üniversitesi ve Chengdu Üniversitesi'nden geçerek sona erdi.
31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Meşale Koşusu ülke çapında 25 üniversiteyi dolaştıktan sonra Çarşamba günü Chengdu'daki Dong'an Gölü Spor Parkı'nda sona erdi.
Chengdu'daki Meşale Koşusu'nun son günü Güneybatı Jiaotong Üniversitesi'nde (Jiuli Kampüsü) başladı, Chengdu Teknoloji Üniversitesi ve Chengdu Üniversitesi'nden geçerek Dong'an Gölü Spor Parkı'nda sona erdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chengdu kentinden bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Spor