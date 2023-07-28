31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Başlıyor

Çin, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana ilk uluslararası çok sporlu etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Chengdu Üniversite Oyunları'na 113 ülke ve bölgeden 6.500 sporcu katılacak. Etkinlikte 18 spor dalı ve 269 etkinlik yer alacak.

CHENGDU, 28 Temmuz (Xinhua) -- 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Cuma akşamı başlıyor. Bu uluslararası çok sporlu etkinlik hakkında bazı rakamlar ve veriler şöyle:

1 - Çin, Kovid-19 pandemisinin patlak vermesinden bu yana ilk uluslararası çok sporlu etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

113 - Chengdu Üniversite Oyunları'na 113 ülke ve bölgeden 3.512'si erkek, 2.988'i kadın olmak üzere 6.500 sporcu katılacak.

22 - Tüm yarışma alanlarını kapsayan 22 doping kontrol istasyonu faaliyet gösterecek.

28 - Voleybolda 28 takım yarışacak ve grup etkinlikleri arasında en fazla yarışmacıya sahip spor dalı voleybol olacak.

18 - FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 18 spor dalı ve 269 etkinlik yer alıyor. Basketbol, su topu ve okçuluk olmak üzere üç spor dalında etkinlikler 27 Temmuz'da başladı.

17 - 29 Temmuz'da beşi judo, dördü atıcılık, ikisi tekvando ve altısı Wushu dalında olmak üzere 17 altın madalya verilecek.

20.494 - 20.494 destek ekibi üyesi merkezdeki 49 görev noktasına ulaşırken, 446 uluslararası yetkili ve 1.048 Çinli yetkili de Chengdu'ya geldi.

200 - Bayrak merasimlerinde görev alacak 200 kişi de dahil olmak üzere ödül törenlerine katılacak tüm gönüllüler hazır bulunuyor.