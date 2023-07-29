31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Ateşi Yakıldı

31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ateşi, Dong'an Gölü Spor Parkı Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yakıldı. Büyük meşale ateşi, gençliğe umut ve esin kaynağı oluyor.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın açılış töreninde yakılan büyük meşale, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Zhang Duan/Xinhua)

CHENGDU, 29 Temmuz (Xinhua) -- 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın ateşi, Cuma günü Dong'an Gölü Spor Parkı Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde 31 meşale taşıyıcı tarafından yakıldı. 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na özgü büyük meşale ateşi, bu uluslararası çok branşlı spor etkinliğinde umudu simgeliyor ve hayallerinin peşinden gitme konusunda gençliğe esin kaynağı oluyor.

FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın birincisine ev sahipliği yapan İtalya'nın Torino kentinden devralınan meşale ateşi, Çarşamba günü sona eren 49 günlük bir meşale koşusuyla Çin'in Beijing, Harbin, Shenzhen, Chongqing, Yibin ve Chengdu kentlerine taşındı.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın büyük meşalesi, 31 metre yüksekliğinde ve Dong'an Gölü yakındaki stadyumun dışında bulunuyor. Açılış töreni öncesinde büyük meşalenin etrafında fotoğraf çeken izleyiciler, büyük merakla meşalenin yakılma anını bekliyordu.

Törenin başlamasıyla genç gönüllülerin coşkulu dansları ve sporcuların geçit töreni sırasında kalabalığın tezahüratları, stadyumda heyecanı daha da artırdı. Gala gösterisi sonrasında "Hayallerini Gerçekleştiren Gençler" temalı büyük meşale yakma töreni ilgi odağı oldu.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın büyük meşalesini yakmak için 30 meşale taşıyıcısına önderlik eden taykonot Ye Guangfu, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-13 mürettebatlı görevini başarıyla tamamlayıp Nisan 2022'de Dünya'ya dönen Taykonot Ye Guangfu'nun önderliğindeki 31 meşale taşıyıcısı, stadyumun merkezine koşarak geldi ve alev çanağını yaktı. Daha sonra alev taşınarak büyük meşale ateşlendi. Chengdu Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın logosu "U" ve "Hayallerini Gerçekleştir" gibi çeşitli temaların olduğu ihtişamlı ışık ve havai fişek gösterileri törenin sonuna kadar devam etti.

Stadyumun üzerinde asılı duran yuvarlak ekranda, birlik, barış ve kalkınmayı simgeleyen büyük meşalenin alevi gerçek zamanlı olarak görüntülendi.

Oyunlarda 113 ülke ve bölgeden yaklaşık 6.500 sporcu, parlayan Üniversite Oyunları alevi altında spor mutluluğunu paylaşacak ve yaşam tutkusunu sergileyecek.