30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi SÜPER KUPA20.45 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. SÜPER KUPA 20.45 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek. FENERBAHÇE 10.30 Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertlilerde Slovacko maçının hazırlıkları devam edecek. GALATASARAY 10.00 Galatasaray Kulübü'nde 2022 yılına ait bütçenin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek. BEŞİKTAŞ 18.00 Siyah-beyazlı ekipte sezon açılış töreni Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek. 19.00 Beşiktaş, hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile karşılaşacak. VOLEYBOL Erkekler FIVB Challenger Kupası Yarı Final 09.30 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore ile yarı finalde karşılaşacak. HAZIRLIK MAÇLARI 17.00 Giresunspor - Çaykur Rizespor 18.00 Borussia Dortmund - Antalyaspor 20.00 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük 21.30 Salernitana - Adana Demirspor Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Trabzonspor Sivasspor Spor Haberler

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