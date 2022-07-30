30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi - Haberler

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30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi

30 Temmuz Cumartesi Spor Gündemi

SÜPER KUPA20.45 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

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SÜPER KUPA

20.45 2021-2022 Sezonu Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Demir Grup Sivasspor, Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE

10.30 Sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Sarı-lacivertlilerde Slovacko maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

10.00 Galatasaray Kulübü'nde 2022 yılına ait bütçenin görüşüleceği olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah-beyazlı ekipte sezon açılış töreni Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek.

19.00 Beşiktaş, hazırlık maçında İtalyan ekibi Sampdoria ile karşılaşacak.

VOLEYBOL

Erkekler FIVB Challenger Kupası Yarı Final

09.30 A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore ile yarı finalde karşılaşacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

17.00 Giresunspor - Çaykur Rizespor

18.00 Borussia Dortmund - Antalyaspor

20.00 Sakaryaspor - Fatih Karagümrük

21.30 Salernitana - Adana Demirspor


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Trabzonspor Sivasspor Spor Haberler

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