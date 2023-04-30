30. Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde Hüseyin Gümüşalan şampiyon oldu
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Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 30. Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandı.
Kağıthane Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 30. Kağıthane Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandı.
Hasbahçe Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona 26'sı başpehlivan 400'ün üzerinde güreşçi katıldı.
Organizasyonun final mücadelesinde Mustafa Arslan'ı yenen Hüseyin Gümüşalan şampiyonluğa ulaştı. Serhat Balcı ve Mehmet Yeşil Yeşil ise 3.'lük kürsüsünü paylaştı.
Kağıthane Belediyesinin "Sadabad Yaz Etkinlikleri" kapsamında düzenlendiği organizasyona vatandaşlar da yoğun gösterdi.???????
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor