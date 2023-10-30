Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla Muğla'da düzenlenen Atatürk'e Saygı Cumhuriyet Yol Koşusu'na üniversite öğrencileri ve veteran sporcular katıldı. Yarışta dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla üniversite öğrencileri arasında organize edilen "30. Atatürk'e Saygı Cumhuriyet Yol Koşusu" Muğla'da gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca düzenlenen yarışlara, 108 erkek ve 77 kadın ile 29 veteran sporcu katıldı.

Kadınlar ve veteranlar 4 bin metre ile erkekler 7 bin metre koşuları Yeniköy Meydanı'ndan başladı.

Yarışların startını Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Celal Ateş ve MSKÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Şamil Türkay Aktürk verdi.

MSKÜ Kampüsü'ndeki statta son bulan yarışta kadınlarda Fatma Taş birinci, Ravza Aktan ikinci, Esra Uzun üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Ali Aydın birinciliği elde ederken Hasan Daşkıran ikinci, Koray Korkut da üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.