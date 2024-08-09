30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Tekvando Müsabakaları Yapıldı

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinin ilk gününde tekvando müsabakaları yapıldı. Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, Atakum İlçesi Çobanlı İskelesi'nde yapılan açılışla başladı. Etkinliklerin ilk gününde tekvandocular tatamiye çıktı.

Sporseverlerin büyük ilgi gösterdiği müsabakalarda kilolarında dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi. - SAMSUN