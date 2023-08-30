30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Safranbolu'da Türk Bayrağı görseli oluşturuldu

TUNAKAN YILDIRIM

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümünde Safranbolu'da bir araya gelen yaklaşık 100 motorcu kaskları ile yıldız motorları ile hilal şekli yaparak Türk Bayrağı görseli oluşturdu.

Tüm yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusı yaşanırken Dünya miras kenti Safranbolu'da 30 Ağustos coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Müzekent motorsiklet kulubü ve kask kafalılar motorsiklet kulubü üyeleri protokol üyelerinin yer aldığı 30 Ağustos zafer turuna motorsikletleri ile katılım sağladı. Kortejin ardından Misak-ı Milli meydanında bir araya gelen yaklaşık 100 motorcu kaskları ile yıldız motorları ile hilal şekli oluşturarak Türk Bayrağı görseli yaptı.

"MOTORLARIMIZI HİLAL, KASKLARIMIZLA YILDIZIMIZI YAPTIK"

Müzekent Motorsiklet Kulubü Başkanı Celil Özdemir şunları söyledi:

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile 100'e yakın motorsikletli Safranbolu'da bir araya gelerek bayramımızı kutladık. Kortej eşliğinde en son Misak-ı Milli meydanındaki anıtımıza geldik. Motorlarımızla hilal kasklarımızla yıldızımızı yaptık. Hem çevredeki halkımıza motorsikleti tanıtmak hem de bayramımızı kutlamak adına güzel bir kortej oldu. Katılan tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Coşku içimizde. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar ansak ne kadar konuşsak azdır. Onun bize bu cennet vatanı armağan etmesi, böyle bayramları armağan etmesi ve bizim de bu coşkuya katılmamız hem gurur hem de onur verici. 7-11 Eylül'de festivalimiz var. Müzekent motorsiklet kulubünün her sene yaptığı, Türkiye'deki motorsiklet ve doğa severlerin girişi ücretsiz çadır kampının ücretsiz olduğu, sabah akşam çorbalarının ücretsiz olduğu, hediyelerin dağıtıldığı, Türkiye'de tek olan festivalimize de herkesi bekliyoruz."