30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Jandarma Köpeği Rüzgar'dan Gösteri

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama törenlerinde gösteri yapan jandarma itaat köpeği Rüzgar izleyenlerden tam not alırken, gösteride eğitmenine kalp masajı da yaptı. Rüzgar ayrıca, bakıcısının gösterdiği sayı kadar havladı, gösterilen matematik sorusunun cevabını da havlayarak verdi. Türk bayrağı önünde selam duran Rüzgar Köpek protokol üyelerini de selamladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle Nevşehir'de kutlama töreni düzenlendi. Gençlik Spor İl Müdürlüğü çim sahasında gerçekleştirilen kutlama törenleri, Nevşehir Ali Fidan ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın törene katılanların bayramını kutlayarak başladı. Törende Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı okçuluk, taekwondo ve jimnastik sporcuları gösteri yaptı.

Törende, Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli 'Rüzgar' isimli itaat köpeğinin gösterileri de nefesleri kesti. Eğiticisinin tüm komutlarını yerine getiren Rüzgar, bakıcısına kalp masajı yaptı. Rüzgar ayrıca bakıcısının gösterdiği sayı kadar havlarken, gösterilen matematik sorusunun cevabını da havlayarak verdi.

Gösteri sonunda protokol üyelerini de bakıcısı ile selamlayan Rüzgar izleyenlerden tam not aldı. - NEVŞEHİR