3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası Kuzey Kıbrıs'ta Düzenlenecek

Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan 3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş'in katılacağı etkinlikler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünde düzenleniyor. Turnuvaya 15 ülkeden 42 sporcu katılacak.

3. Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek.

Okçular Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek organizasyon yarın başlayacak.

Kıbrıs Barış Harekatı'nı 49. yıl dönümünde anmak, Türk halkının milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak ve genç kuşaklara bu ruhu aktarmak amacıyla düzenlenecek etkinliklere, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katılacak.

Etkinlikler kapsamında 17-18 Temmuz tarihlerinde Girne Kalesi okçuluk turnuvasına ev sahipliği yapacak.

Toplamdan 15 ülkeden 42 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek turnuvada Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanı sıra Mısır, Kazakistan, İran, Burunei, Arjantin, Güney Afrika, Gürcistan, Moldova, Pakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gagavuzya ve Nijerya yer alacak.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Haydar Ali Yıldız, Kıbrıs Türk toplumunun başta spor olmak üzere tüm ambargolara karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek KKTC'nin özgür, bağımsız, eşit ve egemen bir devlet olduğunu tüm dünyaya duyuracaklarını belirtti.