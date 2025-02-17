3. Sınıflar için Sportif Yetenek Taraması Testleri Başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, 2025 eğitim-öğretim döneminde 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek tarama testleri başladı. Amaç, yetenekli çocukları tespit ederek spora yönlendirmek ve sporun yaygınlaştırılmasıdır.
2025 eğitim-öğretim dönemi 3. sınıflar yetenek tarama testleri başladı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmesi amaçlanıyor. Bu sayede hem geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor hem de çocukların spor kültürünü geliştirerek sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Çocukların sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli çocukların tespit edilmesi amacıyla uygulanan programda, okullarda yeterli fiziksel ve eğitsel alt yapı oluşturularak öğrencilerin spor aktivitelerine erişimleri sağlanıyor. Sporu tabana yayarak öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesine zemin hazırlanıyor. - DÜZCE