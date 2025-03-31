Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Bayram bilançosu hayli ağır! 19 kişi öldü, 2499 kişi yaralandı
MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu

Bayramlaşma ziyaretine İmamoğlu atışması damga vurdu
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı
Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: O genç büyüdü, seni kurtarmaya çalıştı

Sahnede ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu

3 puan fark var! İşte Yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken, Euro Club Index'in yapay zeka destekli tahminleri güncellendi. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali %79.4, Fenerbahçe'nin ise %20.6 olarak belirlendi.

Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından futbol veri sitesi Euro Club Index'in, Süper Lig'in sezon sonundaki puan durumu ve şampiyonluk tahmini güncellendi.

YAPAY ZEKAYA GÖRE ŞAMPİYON GALATASARAY

Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilmesi, Fenerbahçe'nin Bodrumspor galibiyeti sonrası şampiyonluk tahminleri yapılmaya başlandı.

Euro Club Index'e göre Süper Lig'de puan durumu;

1.GALATASARAY: 91 PUAN

Galatasaray'ın yüzde 90.6 olarak verilen şampiyonluk ihtimali, bu hafta yüzde 79.4 olarak güncellendi. Galatasaray'ın ikincilik ihtimaline ise yüzde 20.6 ihtimal verildi.

2.FENERBAHÇE: 88 PUAN

Fenerbahçe'nin geçen hafta yüzde 9.5 olarak verilen şampiyonluk ihtimali yüzde 20.6olarak güncellendi. Fenerbahçe'nin ikinci bitirmesine ise yüzde 79.4 ihtimal verildi.

3.BEŞİKTAŞ: 64 PUAN

Beşiktaş'ın sezonu 3. bitirmesine yüzde 70, 4. bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 3.1 ihtimal verildi.

4.SAMSUNSPOR: 62 PUAN

Samsunspor'un dördüncü bitirmesine yüzde 57, üçüncü bitirmesine 26.4, beşinci bitirmesine 13.6 ihtimal verildi.

  • EYÜPSPOR: 56 PUAN
  • KASIMPAŞA: 50 PUAN
  • RAMS BAŞAKŞEHİR: 50 PUAN
  • GAZİANTEP FK: 49 PUAN
  • TRABZONSPOR: 49 PUAN
  • GÖZTEPE: 49 PUAN
  • ANTALYASPOR: 47 PUAN
  • RİZESPOR: 45 PUAN
  • KONYASPOR: 45 PUAN
  • ALANYASPOR: 41 PUAN
  • KAYSERİSPOR: 39 PUAN
  • BODRUM FK: 38 PUAN
  • SİVASSPOR: 37 PUAN
  • HATAYSPOR: 26 PUAN
  • ADANA DEMİRSPOR: 4 PUAN
Kaynak: Haberler.com / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.