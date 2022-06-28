3 milli boksör Akdeniz Oyunları'nda yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Spor
Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Ayşe Çağırır yarı finale yükseldi.
Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş ve Ayşe Çağırır yarı finale yükseldi.
19. Akdeniz Oyunları Cezayir'in Oran kentinde devam ediyor. Akdeniz Oyunları'nda ringe çıkan 50 kiloda Olimpiyat ikincisi Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 48 kiloda Ayşe Çağırır, rakiplerini devirerek isimlerini yarı finale yazdırdılar. - İSTANBUL
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