3. Lig Takımı Tire 2021, Stoper Onur Şirin ile Anlaştı

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 stoper Onur Şirin'i renklerine bağladı. Son olarak Mazıdağı Fosfat takımlarında forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı. Onur Şirin kariyerinde Batman Petrolspor, Erbaaspor, Tarsus İdman Yurdu, Düzcespor, Kütahyaspor, Amasyaspor ve Mazıdağı Fosfat takımlarında forma giydi. 2017-2018 sezonunda Tarsus İdman Yurdu, 2021-2022 sezonunda Düzcespor ile 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşayan Onur Şirin, kariyerinde 2'nci Lig'de 60, 3'üncü Lig'de 237, Türkiye Kupası'nda 9 maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor