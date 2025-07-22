3. Lig Takımı Tire 2021, Stoper Onur Şirin ile Anlaştı

3. Lig Takımı Tire 2021, Stoper Onur Şirin ile Anlaştı
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Tire 2021, 33 yaşındaki stoper Onur Şirin ile sözleşme imzaladı. Onur, kariyeri boyunca birçok kulüpte forma giymiş ve 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu.

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 stoper Onur Şirin'i renklerine bağladı. Son olarak Mazıdağı Fosfat takımlarında forma giyen 33 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandı. Onur Şirin kariyerinde Batman Petrolspor, Erbaaspor, Tarsus İdman Yurdu, Düzcespor, Kütahyaspor, Amasyaspor ve Mazıdağı Fosfat takımlarında forma giydi. 2017-2018 sezonunda Tarsus İdman Yurdu, 2021-2022 sezonunda Düzcespor ile 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşayan Onur Şirin, kariyerinde 2'nci Lig'de 60, 3'üncü Lig'de 237, Türkiye Kupası'nda 9 maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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