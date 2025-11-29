Haberler

3. Lig Ege Takımları Bahis Soruşturmasının Ardından Zorlu Maçlara Çıkıyor

Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturması sonrası ertelenen 3. Lig 4. Grup maçları yeniden başladı. Ege'nin takımları zorlu karşılaşmalarla mücadele edecek. Balıkesirspor ve diğer takımlar, Play-Off hedefleri doğrultusunda sahaya çıkacak.

FUTBOL Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması sonrasında 2 hafta ertelenen alt ligler yeniden başlarken 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Ege ekipleri yarın zorlu karşılaşmalarla terleyecek. Ligde saat 13.00'te başlayacak maçlarda Söke 1970 SK ile Bornova 1877, Didim Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Ayvalıkgücü Belediyespor da Kütahyaspor deplasmanına çıkacak. Bahis soruşturması öncesinde 7 hafta boyunca bileği bükülmeyip bu periyotta aldığı 5 galibiyetle Play-Off yarışına ortak olan Balıkesirspor, tek basamak üzerinde Play-Off potasındaki Uşakspor'u saat 17.00'de Balıkesir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İzmir Çoruhlu FK aynı saatte Bornova Stadı'nda Afyonspor'u konuk edecek. Bahis soruşturması nedeniyle Uşakspor'dan 10, Ayvalıkgücü'nden 9, Bornova ve Söke'den 8, Balıkesirspor'dan 7, İzmir Çoruhlu'dan 6 oyuncu 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
