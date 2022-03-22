3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 mağlup oldu - Haberler

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3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 mağlup oldu

AA - Yaşar Karaman - Spor
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3. Lig'de Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 mağlup oldu

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 yenildi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Çarşambaspor, sahasında Bayrampaşaspor'a 2-1 yenildi.

Şehir Stadyumu'ndaki maçta Bayrampaşaspor, 34. dakikada Ahmet, 50. dakikada da Abdulsamet ile 2-0 öne geçti.

Çarşambaspor ise 73. dakikada Cemal ile bir gol buldu. Başka gol olmayınca maç, 2-1 Bayrampaşaspor'un galibiyetiyle sona erdi.

20. dakikada Ozan'ın filelere gönderdiği top ise ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Çarşambaspor 23 puanda kaldı, Bayrampaşaspor ise puanını 36'ya yükseltti.

AA / Yaşar Karaman - Spor

Futbol Federasyonu, Bayrampaşaspor, Çarşambaspor, Spor, Haberler

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