Fenerbahçe Derbide Geriden Gelip Kazandı
Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kaldığı haftada Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş derbisini 3-2 kazanarak çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe son 7 maçın 6'sını kazanırken lider Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirdi. Beşiktaş ise zirvenin 12 puan gerisinde kaldı.
FENERBAHÇE
- Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında geriden gelerek kazandı
- Fenerbahçe ligde yenilgisiz devam ediyor
- Jhon Duran ligdeki açılışı Beşiktaş ile yaptı
- Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı 500'üncü golünü İsmail Yüksek attı
- Asensio ligdeki 3'üncü golünü attı
- Fenerbahçe ilk kez ilk devrede 2 gol yedi
- İsmail Yüksek cezalı
-Sarı-lacivertliler, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarına başlayacak.
12.30 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı sponsorluk anlaşması imzalayacak.
BEŞİKTAŞ
-Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
SÜPER LİG'DE BU AKŞAM
20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)
20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)
GALATASARAY
14.30 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Fransa Ankara Büyükelçiliği tarafından "Frankofon Ödülü" verilecek.
-Sarı-kırmızılılar, Ajax maçı hazırlıklarını sürdürecek.
1'İNCİ LİG
17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Bandırma Spor
20.00 Esenler Erokspor - Arca Çorum FK
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
19.00 Anadolu Efes - Glint Manisa Basket