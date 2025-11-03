Fenerbahçe Derbide Geriden Gelip Kazandı

SÜPER LİG

Galatasaray ile Trabzonspor'un berabere kaldığı haftada Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş derbisini 3-2 kazanarak çıkışını sürdürdü. Fenerbahçe son 7 maçın 6'sını kazanırken lider Galatasaray ile olan puan farkını 4'e indirdi. Beşiktaş ise zirvenin 12 puan gerisinde kaldı.

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında geriden gelerek kazandı

- Fenerbahçe ligde yenilgisiz devam ediyor

- Jhon Duran ligdeki açılışı Beşiktaş ile yaptı

- Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı 500'üncü golünü İsmail Yüksek attı

- Asensio ligdeki 3'üncü golünü attı

- Fenerbahçe ilk kez ilk devrede 2 gol yedi

- İsmail Yüksek cezalı

-Sarı-lacivertliler, Viktoria Plzen maçı hazırlıklarına başlayacak.

12.30 Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı sponsorluk anlaşması imzalayacak.

BEŞİKTAŞ

-Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

SÜPER LİG'DE BU AKŞAM

20.00 ikas Eyüpspor-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadı)

20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Alanya Oba)

20.00 Çaykur Rizespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

GALATASARAY

14.30 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, Fransa Ankara Büyükelçiliği tarafından "Frankofon Ödülü" verilecek.

-Sarı-kırmızılılar, Ajax maçı hazırlıklarını sürdürecek.

1'İNCİ LİG

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK - Bandırma Spor

20.00 Esenler Erokspor - Arca Çorum FK

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

19.00 Anadolu Efes - Glint Manisa Basket