3 Farklı branşta yüzlerce sporcu yarıştı

Şehitkamil Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Geleneksel Zafer Kupası müsabakalarında, yüzlerce sporcu mücadele etti. Akıl-zeka oyunları, badminton ve 3x3 basketbol branşlarında düzenlenen organizasyonlarda sporcular büyük değer gördü.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı Geleneksel Spor Etkinliklerinde akıl-zeka oyunları, basketbol, badminton ve satranç branşlarında düzenlenen turnuvalar, genç sporcuların büyük ilgisiyle tamamlandı. Sporcuların nitelikli şartlarda mücadele ettiği müsabakalar, kısa bir süre sonra farklı branşlarda startı verilecek olan 2023-2024 sezonu okul sporları ve kulüpler arası ligler öncesinde, önemli bir prova değeri de taşıdı. Sporcuların başarı grafiğini yukarıya taşıyan etkinliklerde ay-yıldızlı coşku zirvede yaşanırken, turnuvalarda dereceye giren sporcular Şehitkamil Belediyesi tarafından branşa özgü sportif malzemelerle ödüllendirilecek.

"Yenilikçi ve dinamik organizasyonlardan çok memnunuz"

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel spor organizasyonlarının aynı yenilikçi ve dinamik yönünden memnun olduklarını ifade eden iki sporcu annesi Ceyda Kaya, 3x3 Basketbol Turnuvası sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Ben sporcu annesiyim. 2 kızım da 3 sezondur Şehitkamil Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel spor organizasyonlarına katılıyorlar. Yaz döneminde, özellikle spor motivasyonlarını yüksek tutmak açısından, bu dinamik ve yenilikçi etkinliklerin oldukça faydasını görüyoruz, severek de katılıyoruz ve oldukça memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve değerli ekibine spora ve sporcuya kattıkları büyük değerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP