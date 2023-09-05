3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası Yarın Ankara'da Başlıyor

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Ankara'da düzenlenecek olan 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası hakkında bilgi verdi. Şampiyonada erkekler, kadınlar, gençler ve artistik bilardo kategorilerinde yarışacak olan yerli ve yabancı 128 sporcu kayıt yaptırdı.

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenecek organizasyonun 23 Eylül'e kadar süreceğini söyledi.

Şampiyonanın erkekler, kadınlar, gençler ve artistik bilardo olmak üzere 4 kategoride yapılacağını aktaran Ercan, organizasyonda yerli yabancı 128 sporcunun kayıt yaptırdığını belirtti.

Türk sporcuların tüm branşlarda altın almayı hedeflediğini belirten Ercan, şunları kaydetti:

"Yarınki bilardo şampiyonası için çok heyecanlıyız. Erkeklerde ülkemizi Tayfun Taşdemir, Berkay Karakurt, Tolgahan Kiraz ve Ömer Karakurt, kadınlarda ise Gülşen Degener, Güzin Müjde Karkakaşlı temsil edecek. Gençler kategorisinde de Burak Haşhaş, Denizcan Akkoca, Abdullah Kaya, Alptekin Can Özkan ile Hakan Görgüç yarışacak. Yine artistik bilardoda Barış Cin, Mehmet Sezer, Serdar Gümüş, Hacı Arap Yaman ve Tuncay Gülay bizi temsil edecek. Tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum."