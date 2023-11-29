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3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası Ankara'da Devam Ediyor

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Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Gölbaşı'ndaki tesislerinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı başladı. 20 sporcu katıldığı şampiyonanın final müsabakaları yarın yapılacak. Şampiyona sonunda milli takım da seçilecek.

3 Bant Bilardo Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nın 2. etabı, Ankara'da devam ediyor.

Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'ndaki tesislerinde dün başlayan şampiyonanın 2. etabına 20 sporcu katılıyor. Organizasyonun final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.

Kadınlarda 3 bant şampiyonasının 3. ve final etabı ise aralık ayı sonunda yapılacak. Şampiyona sonunda 2024 yılında Türkiye'yi dünya ve Avrupa şampiyonalarında temsil edecek milli takım da seçilecek.

Kaynak: AA / Spor

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