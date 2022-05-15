3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Haberler

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3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Milli sporcu Gülşen Degener, 3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Gülşen Degener, 3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Belçika'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu Gülşen Degener, yarı finalde karşılaştığı Hollandalı Therese Klompenhouwer'a 30-25 mağlup oldu ve bronz madalya elde etti.

Milli sporculardan Arzu Gök ise çeyrek finalde Karina Jetten'e 30-21 yenilerek organizasyona veda etti.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avrupa Şampiyonası, Milli Sporcu, Bilardo, Gülşen, Spor, Haberler

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