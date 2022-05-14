3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Milli sporcu Gülşen Degener, 3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Milli sporcu Gülşen Degener, 3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu Gülşen Degener, çeyrek finalde karşılaştığı Çek rakibi Irena Michalkova'yı 30-26 yenerek yarı finale çıktı.

Milli sporcu Arzu Gök de çeyrek finale yükseldi. Arzu, çeyrek finalde Karina Jetten ile karşılaşacak.

3 Bant Bilardo Kadınlar Avrupa Şampiyonası, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Avrupa Şampiyonası, Milli Sporcu, Bilardo, Gülşen, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title