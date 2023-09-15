3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası Ankara'da Başladı
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası, Ankara'da başladı. 13 farklı ülkeden 24 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası, Ankara'da başladı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun Gölbaşı'nda bulunan Uluslararası Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen 3 Bant Bilardo Gençler Dünya Şampiyonası'nda 13 farklı ülkeden 24 sporcu mücadele ediyor.
Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Burak Haşhaş, Denizcan Akkoca, Abdullah Kaya, Alptekin Canözkan ve Hakan Görgüç temsil ediyor.
Şampiyona, 17 Eylül Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Spor