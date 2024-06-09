3 Bant Bilardo Dünya Kupası Ankara'da Başladı
Gölbaşı ilçesindeki Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden 149 sporcu yarışacak. Türkiye'yi 22 sporcunun temsil edeceği organizasyon 15 Haziran Cumartesi günü sona erecek.
3 Bant Bilardo Dünya Kupası, Ankara'da başladı.
Gölbaşı ilçesindeki Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde düzenlenen organizasyonda 22 ülkeden 149 sporcu yarışacak.
Türkiye'yi 22 sporcunun temsil edeceği organizasyon 15 Haziran Cumartesi günü sona erecek.