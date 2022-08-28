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3 aylık turnuvanın şampiyonu: Hasköy

Spor Haberleri

3 aylık turnuvanın şampiyonu: Hasköy

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köyler ve mahalleler arasında düzenlenen turnuvanın şampiyonu Hemit Mahallesini yenen Hasköy Mahallesi oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde köyler ve mahalleler arasında düzenlenen turnuvanın şampiyonu Hemit Mahallesini yenen Hasköy Mahallesi oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi 14 Kasım Stadyumunda 30 takımın katıldığı köyler ve mahalleler arasında düzenlenen turnuvanın finalinde Hemit Mahallesi ve Hasköy Mahallesi karşı karşıya geldi. Geleneksel hale gelerek bu yıl 3 aydır devam eden turnuvanın finalinde mahalle sakinleri de büyük ilgi göstererek, maçtan saatler önce tribünlerdeki yerini aldı.

Hakem düdüğü ile başlayan maçın ilk yarısını Hemit Mahallesi 1 - 0 önde kapattı. İkinci yarıda üst üste ataklar geliştiren Hasköy Mahallesi, gölü bularak durumu berabere getirdi.

Maçın devam eden dakikalarında gol sesi çıkmayınca 90. dakikanın sona ermesiyle maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da her iki takımın sporcuları gol arayışına girse de yine gol sesi çıkmadı. Maç süresi boyunca her iki takımın taraftarı, çeşitli tezahüratlarla mahallelerini desteklemeye çalıştı.

Penaltılara kalan maçı Hasköy Mahallesi, Hemit Mahallesini 3 - 2 yenerek 3 aydır süren turnuvanın şampiyonu oldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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