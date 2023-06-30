3. Avrupa Oyunları
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Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, çeyrek finalde elendi.
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda badminton branşında Neslihan Yiğit, çeyrek finalde elendi.
Tarnow şehrindeki Jaskolka Arena'da gerçekleşen müsabakalarda kadınlarda Neslihan Yiğit, çeyrek finalde Danimarkalı Mia Blichfeldt'le karşılaştı.
Milli sporcu, rakibine 21-18 ve 21-8'lik setlerle 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor