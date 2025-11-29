Haftasonu Spor Programı
SÜPER LİG14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)20.
SÜPER LİG
14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)
17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)
FENERBAHÇE
Derbi maçın hazırlıkları sürecek
GALATASARAY
Derbi maçın hazırlıkları sürecek
BEŞİKTAŞ
17.00 Karagümrük maçının hazırlıkları tamamlanacak ve Siyah-beyazlı takım kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak
1. LİG
13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK
16.00 İmaj Altyapı Van Spor FK-Serikspor
19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor
BASKETBOL
-Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 OGM Ormanspor-Dardanel Çanakkale Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
17.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA (Fenerbahçe Metro Enerji)
VOLEYBOL
-Vodafone Sultanlar Ligi
15.00 VakıfBank-Göztepe (VakıfBank S.S)
19.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
-Efeler Ligi
13.00 On Hotels Alanya Bld.-Ziraat Bankkart (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Gebze Bld. (Burhan Felek Vestel)
14.00 Gaziantep Gençlik Spor-İBB Spor Kulübü (Şahinbey)
14.00 İstanbul Gençlik - Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)
15.00 Altekma-Fenerbahçe Medicana (Atatürk V.S.)
16.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Bursa BBSK-Rams Global Cizre Bld. (Cengiz Göllü)