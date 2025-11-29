Haberler

Haftasonu Spor Programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SÜPER LİG14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)20.

SÜPER LİG

14.30 Çaykur Rizespor-Zecorner Kayserispor (Çaykur Didi)

17.00 Gaziantep FK-ikas Eyüpspor (Gaziantep)

20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor (Papara Park)

FENERBAHÇE

Derbi maçın hazırlıkları sürecek

GALATASARAY

Derbi maçın hazırlıkları sürecek

BEŞİKTAŞ

17.00 Karagümrük maçının hazırlıkları tamamlanacak ve Siyah-beyazlı takım kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak

1. LİG

13.30 Erzurumspor FK-İstanbulspor

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK

16.00 İmaj Altyapı Van Spor FK-Serikspor

19.00 Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor

BASKETBOL

-Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor-Dardanel Çanakkale Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş BOA (Fenerbahçe Metro Enerji)

VOLEYBOL

-Vodafone Sultanlar Ligi

15.00 VakıfBank-Göztepe (VakıfBank S.S)

19.00 Fenerbahçe Medicana-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

-Efeler Ligi

13.00 On Hotels Alanya Bld.-Ziraat Bankkart (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Gebze Bld. (Burhan Felek Vestel)

14.00 Gaziantep Gençlik Spor-İBB Spor Kulübü (Şahinbey)

14.00 İstanbul Gençlik - Spor Toto (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Fenerbahçe Medicana (Atatürk V.S.)

16.00 Halkbank-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld. (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Bursa BBSK-Rams Global Cizre Bld. (Cengiz Göllü)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Venezuela'da yakıt tankerine baskın: Gizli bölmelerde 500 kilo kokain ele geçirildi

Bu görüntüler Trump'ın savaş ilan etmesine yeter
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar

Baba-oğul aynı takımda oynuyorlar
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Karadeniz'de iki tanker gemisinde patlama! Bakan Uraloğlu: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde

Karadeniz gece alev topuna döndü! İşte gemilerdeki patlamaların nedeni
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, gözaltına alınıp tutuklandı

Blokeyi kaldırmak için bankaya gitti, apar topar gözaltına alındı
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.