29 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu' düzenlenecek

Cumhuriyetin 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim Pazar günü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde '100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu' gerçekleştirilecek. Sadece kadınların katılabileceği etkinlikte, 'Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü'

mesajı verilecek.

Kadınlar, Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kutlayacak. 29 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan 100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenecek ilk yaya organizasyonu olma özelliği taşıyan bu koşu, kadınların geleceğe yürüyüşünü de sembolize edecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan başlayarak, 5 km'lik bir parkurda Anadolu Yakası'na kadar uzanacak olan koşu, saat 09.00'da başlayacak. Etkinlik, yalnızca kadınların katılımına açık olacak. Katılımcılar Cumhuriyet Bayramı'nı unutulmaz bir deneyimle birleştirecek. Cumhuriyet Kadınları Koşusu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla derneklere bağış yapılacak.

"Kadınlarımızın sesi İstanbul'dan dünyaya ulaşacak"

Etkinlikle ilgili detayları basın mensuplarıyla paylaşan ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 100. yılını, bu toprakların kahraman kadınlarıyla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kutlayacak olmak, bizim için tarif edilemez bir gurur. Kadınlarımızın 'Cumhuriyet Kadınlarla, Kadınlar Cumhuriyetle Güçlü' mesajını İstanbul'dan dünyaya ulaştıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yaşını, kadınlarımızın güçlü adımlarıyla, sevgiyle, coşkuyla ve umutla duyuracakları bu koşuyla kutlamak, ICA olarak bizim için unutulmaz bir onur."

Katılmak isteyenler için özel site kuruldu

Koşuya dereceye girenlere toplamda 225 bin TL tutarında Cumhuriyet Kadınları Koşusu Ödülü verilecek. Koşuya katılmak isteyenler için ön kayıtlar www.cumhuriyetkadinlarikosusu.com adresi üzerinden alınmaya başlandı. Katılımcılar, sporcu kitlerini 27-28 Ekim tarihleri arasında Vadi İstanbul AVM SPX Mega Mağaza ve Ataşehir SPX Mega mağazalarından ve 29 Ekim günü Expo alanından alabilecek. Organizasyonun ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi ve İstanbul'a yeni bir uluslararası spor organizasyonu kazandırılması planlanıyor. - İSTANBUL