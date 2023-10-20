Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ile Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100'üncü Yıl Laser Run Yarışı, 260 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ile Keçiören Belediyesinin, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde organize ettiği "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100'üncü Yıl Laser Run Yarışı" 260 sporcunun katılımıyla yarın koşulacak.

Yapılan açıklamaya göre federasyon Cumhuriyetin 100. yılını "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100'üncü Yıl Laser Run Yarışları" ile kutlayacak.

Keçiören Atatürk Parkı Botanik Koşu Yolu'nda düzenlenecek "100'üncü Yıl Laser Run Yarışları" etkinliği, modern pentatlonun alt yarış disiplinlerinden koşu ve atış branşlarını içeren laser run alanında yapılacak.

Her yaş grubundan katılımcının bir araya geleceği etkinlik, 109 kadın ve 151 erkek sporcunun mücadelesine sahne olacak. ????