Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılının kutlandığını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim, inanç ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve çağdaşlaşma hedefimizin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet, her alanda ilerlemenin, bilimin, sanatın ve sporun rehberidir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Cumhuriyet'imizin bize kazandırdığı ilke ve değerlerle hareket ediyor; sporu, eğitimi ve kültürü bir arada büyüten vizyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, onu sadece kutlamak değil, her gün emek, inanç ve çalışmayla yaşatmaktır. Bu anlayışla çalışmaya, üretmeye ve Türk basketbolunu daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin 102. yılını en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyeti'mizin 102. kuruluş yıl dönümünü, milletçe birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, büyük fedakarlıklar ve destansı bir mücadele sonucunda kurulmuş, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en yüce simgesi Cumhuriyet'imiz, sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda eşitliğin, adaletin ve çağdaş medeniyet hedefine ulaşma azminin de güvencesidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bizler de Cumhuriyeti'mizle yaşıt olmanın gururuyla ve onun değerlerine sahip çıkarak; milletimizin ortak duygularını pekiştiren, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştüren futbolu ülkemizin her köşesine yaymaya devam ediyoruz. Başarılı sporcular yetiştirme ve uluslararası arenada bayrağımızı gururla dalgalandırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

TVF'nin internet sitesinden paylaştığı mesajda şunlar kaydedildi:

"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhuriyeti'mizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, milletimizin azmi, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusunun en güçlü ifadesidir. Bu miras, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda modern Türkiye'nin temel taşı ve geleceğe emin adımlarla yürüyüşümüzün teminatıdır. Sahalarımızda yükselen bayrağımız ve sergilediğimiz centilmenlik ruhu, Cumhuriyet değerleriyle beslenen bir disiplin ve millet sevgisinin yansımasıdır. Bu anlamlı günde; başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'imiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, bu büyük coşkuyu tüm voleybol ailesi olarak birlikte yaşıyoruz."