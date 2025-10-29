Haberler

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türkoğlu, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılının kutlandığını vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizin azim, inanç ve kararlılığıyla kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve çağdaşlaşma hedefimizin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyet, her alanda ilerlemenin, bilimin, sanatın ve sporun rehberidir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak, Cumhuriyet'imizin bize kazandırdığı ilke ve değerlerle hareket ediyor; sporu, eğitimi ve kültürü bir arada büyüten vizyonumuzla yolumuza devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, onu sadece kutlamak değil, her gün emek, inanç ve çalışmayla yaşatmaktır. Bu anlayışla çalışmaya, üretmeye ve Türk basketbolunu daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin 102. yılını en içten dileklerimle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyeti'mizin 102. kuruluş yıl dönümünü, milletçe birlik ve beraberlik içinde kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, büyük fedakarlıklar ve destansı bir mücadele sonucunda kurulmuş, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en yüce simgesi Cumhuriyet'imiz, sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda eşitliğin, adaletin ve çağdaş medeniyet hedefine ulaşma azminin de güvencesidir. Türkiye Futbol Federasyonu olarak bizler de Cumhuriyeti'mizle yaşıt olmanın gururuyla ve onun değerlerine sahip çıkarak; milletimizin ortak duygularını pekiştiren, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştüren futbolu ülkemizin her köşesine yaymaya devam ediyoruz. Başarılı sporcular yetiştirme ve uluslararası arenada bayrağımızı gururla dalgalandırma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 102. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

TVF'nin internet sitesinden paylaştığı mesajda şunlar kaydedildi:

"Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, Cumhuriyeti'mizin 102. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurulan Cumhuriyet, milletimizin azmi, kararlılığı ve bağımsızlık tutkusunun en güçlü ifadesidir. Bu miras, sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda modern Türkiye'nin temel taşı ve geleceğe emin adımlarla yürüyüşümüzün teminatıdır. Sahalarımızda yükselen bayrağımız ve sergilediğimiz centilmenlik ruhu, Cumhuriyet değerleriyle beslenen bir disiplin ve millet sevgisinin yansımasıdır. Bu anlamlı günde; başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyet'imiz uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyor, bu büyük coşkuyu tüm voleybol ailesi olarak birlikte yaşıyoruz."

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var

Arabaların önüne yatıp kalkmadı! İsyan ettiği bir konu var
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.