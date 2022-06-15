288. Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri, 26 Ağustos'ta yapılacak - Haberler

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288. Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri, 26 Ağustos'ta yapılacak

AA - Ercan Özçetin - Spor
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288. Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri, 26 Ağustos'ta yapılacak

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi, geleneksel yağlı güreş organizasyonuna 288'inci kez ev sahipliği yapacak.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi, geleneksel yağlı güreş organizasyonuna 288'inci kez ev sahipliği yapacak.

Tarihi Çardak Yağlı Güreşleri'nin ağalık görevini 3 yıldır sürdüren Seyhan Arslan, yaptığı açıklamada, bu yıl izleyiciler ve katılımcılar için çok farklı ve güzel bir güreş etkinliği gerçekleştireceklerini söyledi.

Arslan, 288'incisini 26 Ağustos'ta düzenleyecekleri yağlı güreşlerin her yıl üstüne güzellik katarak büyüyen bir organizasyon olduğunu vurguladı. Güreşlerin Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de yapılamadığını hatırlatan Arslan, geçen sene ise kısıtlı imkanlarla gerçekleştirildiğini anlattı.

Çardak'ın eskiden Edirne Sarayiçi'ne giden Kırkpınar pehlivanlarının ilk güreşlerini yaptığı yerlerden olduğunu dile getiren Arslan, "Türkiye'nin farklı illerinden buraya güreşmek için gelen güreşçilerin maliyetleri var. Belediye ve güreş ağası olarak bunların üstünden gelmeye çalışıyoruz. Süreci başarıyla tamamlayacağımıza inanıyorum." dedi.

AA / Ercan Özçetin - Spor

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