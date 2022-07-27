27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi - Haberler

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27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞI20.00 Fenerbahçe (0) - (0) Dinamo KievCASILLAS ANTALYA'DAReal Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'te gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk oldu.

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞI

20.00 Fenerbahçe (0) - (0) Dinamo Kiev

CASILLAS ANTALYA'DA

Real Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'te gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk oldu. 41 yaşındaki Casillas, tecrübelerini Real Madrid Futbol Okulu'ndaki eğitimler kapsamında çocuklara aktardı.

GALATASARAY

13.30 Divan Kurulu Temmuz ayı Olağan Toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak.

20.00 Sarı-kırmızılı takım, Avusturya kampında İtalya ekibi Salernitana ile hazırlık maçında karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlılar, İspanya'nın Alicante bölgesinde yeni sezon çalışmalarına devam edecek.

TRABZONSPOR

Yurt dışı kampını tamamlayarak dün Trabzon'a gelen Bordo-mavililer, Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

KONYASPOR - BATE BORISOV MAÇINA DOĞRU

11.00 Belarus ekibi, maç öncesi son antrenmanını yapacak.

17.30 Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

18.00 Yeşil-beyazlılar, Bate Borisov maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19.00 Bate Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞLARI

19.00 Bodo / Glimt (0) - (1) Linfield FC

20.00 Zürich (2) - (3) Karabağ

20.00 Malmö FF (0) - (1) Zalgiris Vilnius

21.30 Slovan Bratislava (2) - (1) Ferencvaros

22.00 Olympiakos (1) - (1) Maccabi Haifa

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞLARI

18.00 Inter Club (0) - (3) CFR Cluj

20.00 AIK (2) - (3) Vorskla Poltava

21.00 Gomel (1) - (5) Aris Saloniki

21.00 KI Klaksvik (0) - (0) Sutjeska Niksic

HAZIRLIK MAÇLARI

21.30 Napoli - Adana Demirspor

TFF

14.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

MHK YAZ SEMİNERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun 2022 - 2023 Futbol Sezonu Yaz Semineri Bolu'da sürecek.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Iker Casillas Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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