27 Temmuz Çarşamba Spor Gündemi
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞI20.00 Fenerbahçe (0) - (0) Dinamo KievCASILLAS ANTALYA'DAReal Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'te gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk oldu.
- Güncelleme:
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞI
20.00 Fenerbahçe (0) - (0) Dinamo Kiev
CASILLAS ANTALYA'DAReal Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya Belek'te gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk oldu. 41 yaşındaki Casillas, tecrübelerini Real Madrid Futbol Okulu'ndaki eğitimler kapsamında çocuklara aktardı.
GALATASARAY13.30 Divan Kurulu Temmuz ayı Olağan Toplantısı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak.20.00 Sarı-kırmızılı takım, Avusturya kampında İtalya ekibi Salernitana ile hazırlık maçında karşılaşacak.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılar, İspanya'nın Alicante bölgesinde yeni sezon çalışmalarına devam edecek.
TRABZONSPORYurt dışı kampını tamamlayarak dün Trabzon'a gelen Bordo-mavililer, Süper Kupa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
KONYASPOR - BATE BORISOV MAÇINA DOĞRU11.00 Belarus ekibi, maç öncesi son antrenmanını yapacak.17.30 Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.18.00 Yeşil-beyazlılar, Bate Borisov maçının hazırlıklarını tamamlayacak.19.00 Bate Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞLARI19.00 Bodo / Glimt (0) - (1) Linfield FC20.00 Zürich (2) - (3) Karabağ20.00 Malmö FF (0) - (1) Zalgiris Vilnius 21.30 Slovan Bratislava (2) - (1) Ferencvaros 22.00 Olympiakos (1) - (1) Maccabi Haifa
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞLARI18.00 Inter Club (0) - (3) CFR Cluj 20.00 AIK (2) - (3) Vorskla Poltava 21.00 Gomel (1) - (5) Aris Saloniki 21.00 KI Klaksvik (0) - (0) Sutjeska Niksic
HAZIRLIK MAÇLARI21.30 Napoli - Adana Demirspor
TFF14.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu Yaz Semineri Açılış Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.MHK YAZ SEMİNERİ
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun 2022 - 2023 Futbol Sezonu Yaz Semineri Bolu'da sürecek.
Demirören Haber Ajansı / Spor