Halime Yıldız Altın Madalya Kazandı

Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor (Papara Park)

21.45 Sivasspor - Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Twente maçının hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar, Molde karşılaşmasının çalışmalarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

19.00 Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına başlayacak.

BİRİNCİ LİG

17.00 Gençlerbirliği - Bodrum FK (Aktepe)

17.00 Tuzlaspor - Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.15 Sakaryaspor - Ümraniyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

21.45 Göztepe - Çorum FK (Gürsel Aksel)

- TFF 2. Lig 2023-2024 Sezonu'nun ilk hafta maçları oynanacak.

ATLETİZM

2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da devam edecek.

Halime Yıldız altın madalya kazanarak, Paris bileti aldı

Hollanda'da Rotterdam kentinde 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Oyunları Şampiyonası'na katılan Para Badminton Milli Takımı oyuncusu Halime Yıldız, altın madalya kazanarak, 2024 Paris Olimpiyatları'na 3. sıradan katılmaya hak kazandı. Halime Yıldız, "2024 Paris Paralimpik Oyunları için 12 bin 750 puan topladım. Bu sayede Paralimpik Oyunları sıralamasında 8'inci sıradan 3'üncü sıraya yükseldim. Olimpiyata ilk 6 kişi gidecek. Bundan sonraki turnuvalarda puanımı daha da yükseltip 1'inci sıradan olimpiyatlara gidip oradan da altın madalya ile dönmek istiyorum" dedi.