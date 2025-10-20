25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası Marmaris'te Başlıyor
Marmaris'te 25-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, 200M, 1K, 2K, 3K, 5K, karma, bayrak ve gece yüzme etkinlikleri ile yaklaşık 2 bin sporcunun katılımıyla şehrin spor turizmine katkı sağlaması bekleniyor.
25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 25-26 Ekim'de gerçekleştirilecek.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İçmeler Mahallesi'ndeki otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, önemli spor organizasyonunun ilçeye tanıtım katkısının yanında spor turizmine örnek olduğunu söyledi.
Ev sahibi olarak tüm paydaş kurumların koordineli çalışmasının önemine dikkat çeken Kaya, organizasyona katılacak sporculara başarı diledi.
AquaChallenge Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel de şampiyonaki yarışlar ve parkurları hakkında bilgi verdi.
Olimpiyat şampiyonu Hollandalı yüzücü Sharon Van Rouwendaal organizasyonda sporcularla bir araya gelecek.
Organizasyonda 200M, 1K, 2K, 3K, 5K, karma, bayrak ve gece yüzme etkinliği gerçekleştirilecek.
25. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonası'na yaklaşık 2 bin sporcunun katılması bekleniyor.