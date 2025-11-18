24Erzincansporlu Futbolculara Bahis Cezası
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 24Erzincansporlu 6 futbolcuya bahis eylemi nedeniyle hak mahrumiyeti cezası verdi. Cezalar arasında 9 ay, 3 ay ve 45 gün hak mahrumiyetleri bulunuyor.
TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, bahis eylemi nedeniyle 24Erzincansporlu 6 futbolcuya hak mahrumiyeti cezası verdi.
Açıklanan karara göre 24Erzincansporlu futbolculardan; Muhammed Ali Çağlar'a 3 ay hak mahrumiyeti, Salih Emin Sebetci'ye 9 ay hak mahrumiyeti, Tan Yavru'ya 45 gün hak mahrumiyeti, Ercan Yazıcı'ya 45 gün hak mahrumiyeti, Burak Yıldız'a 3 ay hak mahrumiyeti ve Sabit Hakan Yılmaz'a 9 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor