24Erzincanspor Teknik Direktörü Yıldırım: "Çıkacağımız her maç bizim için final"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor'un yeni çalıştırıcısı Ahmet Yıldırım imza töreninde yaptığı konuşmasında, ligde kalan her maça final maçı gibi çıkacaklarını belirterek, "Her maçımız final. Her maça final maçı gibi çıkacağız. Hedefimiz 8'de 8 yaparak şampiyonluğa yürümek" dedi.