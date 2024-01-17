24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan: 'Penaltılarda güzel bir rekabet oldu'

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, Adana Demirspor maçının ardından, "Penaltılarda da güzel bir rekabet oldu, kaçıranın, atamayanın ya da kurtaranın kazanacağı bir maçtı. Testilerden biri kırılacaktı, biz yolumuza devam ettik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Y. Adana Demirspor, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta seri penaltı atışları sonucunda 24Erzincanspor'a 7-6 mağlup olarak kupaya veda etti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan 24Erzincaspor Teknik Direktörü Bülent Akan, "Nitekim de istediğimiz gibi geçiyordu maç. 2-0 öne geçtik. Daha sonra ligde çok önemli Kastamonu maçımız var. Son 10 dakika kala değişiklikler yaptık. Oyunu tutmak istedik fakat tutamadık, beceremedik. Sonuç itibarıyla kalite farkı da var, yüklendiler ve 2-2 oldu. Uzatmalar dengeli geçti. Penaltılarda da güzel bir rekabet oldu. Kaçıranın, atamayanın ya da kurtaranın kazanacağı bir maçtı. Testilerden biri kırılacaktı. Biz yolumuza devam ediyoruz. Adana Demirspor'a da başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADANA