24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan Erzurum kampını değerlendirdi

24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, Erzurum kampıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kampın verimli geçtiğini belirten 24Erzincanspor Teknik Direktörü Bülent Akan, "Takıma ciddi bir yükleme yaparken aynı zamanda yaptığımız hazırlık maçlarının her birinde, birbirinden daha iyi maçlar oynadığımızı düşünüyorum. Takımın hem fiziksel anlamda hem de oyunsal anlamda birçok gelişimini gördük. Tabii ki bu lig içerisinde de devam edecek. İnşallah bu kampta çalıştıklarımızın semeresini ligde göreceğimizi umut ediyorum." dedi.

Kısa zamanda iyi birtakım kurduklarını ve bunun da lige yansıyacağını ifade eden Teknik Direktör Akan, "Hazırlık maçlarındaki neticeler çok önem taşımıyor. Sadece moral veriyor ama oyunsal anlamdaki hazırlığımız gerçekten bize çok umut verdi. Galibiyetlerle de pekişince inancımız biraz daha arttı. Ben iyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Her mevkie ikişer tane ciddi alternatifler var. Rekabet ortamı da tamamen dostlukla beraber pekişti. Onu da gördük. Oyuncuların aralarında tatlı bir rekabet var. Bunun da sahaya yansıyacağına inanıyorum. Bizim için 12. adamımız olan taraftar çok önemli bir güç, önemli bir kuvvet. Onların da desteği ile hep beraber feda sezonunda başarılı bir sezon geçireceğiz. Herkes umudunu taze tutsun. Biz takım ile ilgili çok umutluyuz" diye konuştu. - ERZİNCAN