Haberler

24Erzincanspor Futbolcuları Ödeme Alamadıklarını Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24Erzincanspor futbolcuları, sezon başından bu yana ödeme alamadıklarını ve bu durumun sosyal hayatlarını olumsuz etkilediğini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz grupta mücadele eden 24Erzincanspor futbolcuları yaptıkları açıklamada paralarının ödenmediğini duyurdu.

Oyuncuların açıklaması şöyle: "Biz 24Erzincanspor futbolcuları olarak; sezona başladığımız 1 Ağustos tarihinden itibaren, tarafımıza hiç bir ödeme yapılmadığını üzülerek bildiriyoruz. Evlerimizden ve ailelerimizden uzakta aylardır hiçbir ödeme almadan, kulübümüzü layık olduğu yerlere taşımak ve en iyi şekilde temsil etmek için, mücadelemizi canla başla vermekteyiz. Bu süreç içerisinde dışarıya olumsuz hiçbir şey yansıtmayıp, işimizi en iyi şekilde yapmaya odaklandık.

Ancak geldiğimiz noktada artık sosyal hayatımızı etkileyecek, hayati ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamayacak duruma geldiğimizi üzülerek bildiriyoruz.

Erzincan şehrini temsil eden, 24Erzincanspor forması altında bu olayları yaşıyor olmak, bizleri derinden üzmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. 24Erzincanspor futbolcuları" - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay

4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu! Listede Derin Talu ve Deren Talu da var

"Sütyen bulamıyorum" yorumuyla gündem olan ünlü isim de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.