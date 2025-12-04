Haberler

24Erzincanspor'da mali kriz büyüyor: Futbolcular alacakları için dava açtı

24Erzincanspor'da mali kriz büyüyor: Futbolcular alacakları için dava açtı
Güncelleme:
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor'da maddi sorunlar nedeniyle futbolcular alacaklarını tahsil edemediği için hukuki süreç başlattı. Peşinat ve galibiyet primlerinin ödenmemesi huzursuzluğu artırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24Erzincanspor'da kriz derinleşiyor. Sezon başından itibaren maddi sorunlarla sık sık gündeme gelen kulüpte, birçok futbolcu alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle hukuki süreç başlattı.

Edinilen bilgilere göre, futbolculara vaat edilen peşinatların ödenmemesi, ayrıca son iki maçın galibiyet primlerinin de içeride kalması bardağı taşıran son nokta oldu. Oyuncuların bir kısmının kulübe resmi şekilde dava açtığı, takım içerisinde huzursuzluğun giderek arttığı öğrenildi.

Kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntıların performansa da olumsuz yansıdığı, yönetimin ise çözüm arayışlarını sürdürdüğü belirtiliyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
