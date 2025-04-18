24Erzincanspor, Beykoz A.Ş. Maçına Hazırlanıyor

TFF 2. Lig 32. hafta karşılaşmasında 24Erzincanspor, Beykoz A.Ş.'ye konuk olacak.

Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-siyahlılar, moral ve motivasyonunu yüksek tutarak galibiyet hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Teknik Direktör Yılmaz Toyran, İskenderun maçında sergilenen mücadeleye dikkat çekerek, "Oyuncularımız büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, sahada elimizden geleni yapacağız. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik ama bu takımın inancı tam," dedi.

Toyran ayrıca, Erzincan taraftarına da çağrıda bulunarak, "Bu takım Erzincan'ın takımı. Ligin bitimine üç hafta kaldı ve biz sahada elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnşallah Beykoz'dan galibiyetle döneceğiz," ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN