ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti

Savaş uçakları ülkeye bomba yağdırdı, en az 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir

Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından 'masumiyet karinesi' vurgusu

Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından çok konuşulacak uyarı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

Sağlık Bakanı, Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı

24Erzincanspor, Beykoz A.Ş. Maçına Hazırlanıyor

24Erzincanspor, Beykoz A.Ş. Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig 32. hafta karşılaşmasında 24Erzincanspor, Beykoz A.Ş.'ye konuk olacak. Teknik Direktör Yılmaz Toyran, oyuncularının moralinin yüksek olduğunu belirterek galibiyet hedefiyle sahada olacaklarını vurguladı.

TFF 2. Lig 32. hafta karşılaşmasında 24Erzincanspor, Beykoz A.Ş.'ye konuk olacak.

Zorlu deplasman öncesi hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-siyahlılar, moral ve motivasyonunu yüksek tutarak galibiyet hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Teknik Direktör Yılmaz Toyran, İskenderun maçında sergilenen mücadeleye dikkat çekerek, "Oyuncularımız büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor, sahada elimizden geleni yapacağız. Galibiyeti kaçıran taraf bizdik ama bu takımın inancı tam," dedi.

Toyran ayrıca, Erzincan taraftarına da çağrıda bulunarak, "Bu takım Erzincan'ın takımı. Ligin bitimine üç hafta kaldı ve biz sahada elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnşallah Beykoz'dan galibiyetle döneceğiz," ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.