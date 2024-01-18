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Anagold 24Erzincanspor, Yukatel Adana Demirspor'u penaltılarla yenerek son 16 turuna yükseldi

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 7-6 yenerek son 16 turuna yükselen Anagold 24Erzincanspor, taraftarlar tarafından kentte coşkuyla karşılandı. Kulüp başkanı Ömer Akyürek, tur atlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şehirlerine böyle bir keyif yaşattıklarını ve hak ettikleri başarıları alacaklarını ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta penaltılar sonucu 7-6 yenerek son 16 turuna yükselen Anagold 24Erzincanspor, taraftarlar tarafından kentte coşkuyla karşılandı.

Maç sonrası Erzurum Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Erzincan'a dönen kırmızı-siyahlı ekip, kulüp binası önünde bir grup taraftar tarafından meşalelerle karşılandı.

Kulüp başkanı Ömer Akyürek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tur atlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kupa maçında Süper Lig takımını yenmenin önemli olduğunu belirten Akyürek, "Şehrimize böyle bir keyif yaşattık. Tüm çevrelerden çok olumlu tepkiler aldık, herkes bizi tebrik etti. Aldığımız bu galibiyet şehrimize, şehitlerimize armağan olsun. Bu şehir, çok şeyi hak ediyor. Hak ettiği şeyleri de alacak inşallah." diye konuştu.

Akyürek, futbolcuların galibiyete inanarak sahaya çıktığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnanmak başarmanın yarısıdır. Futbolcularımız inanarak maça çıkmışlardı. Artık lige döneceğiz. Bu hafta ligde Kastamonu maçı ile başlayacağız. Çok yorgun geldik ama biz zoru başaracağız, biz zorların takımıyız. Kastamonu maçının ardından da 3 puanımızı hanemize yazdıracağız."

Akyürek, kupada çekilecek kura ile 4 büyük takımdan birini kentte ağırlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Spor

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