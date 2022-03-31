24 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı aday kadrosu Kocaeli'de kampa girdi

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ev sahipliğinde 25 Temmuz-5 Ağustos'ta yapılacak Sualtı Hokeyi Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamp düzenlendi.

TSSF'den yapılan açıklamaya göre Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda organize edilen, 24 Yaş Altı Milli Takımı aday kadrosunun bulunduğu kampa 48 sporcu katıldı.

Kampın açılışı, Sualtı Hokeyi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Görkey tarafından gerçekleştirildi.

Antrenör Cenk Sevinç, Talha Altuntaş ve Coşkun Yağız Aydın eşliğinde sürdürülen kamp yarın sona erecek.

TSSF Başkanı Oğuz Aydın, tek gayelerinin gençlere güzel gelecek hazırlamak olduğunu vurgulayarak, "Kampımıza bir yenilik daha katarak kafilemize bir fizyoterapist davet ettik. Yenilikler için takipte kalın, hedef sualtı." ifadelerini kullandı.