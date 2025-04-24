UEFA İstanbul Temsilciliği Açılışı ve Spor Haberleri
UEFA İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI12.00 UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek.
UEFA İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI
12.00 UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Törene; UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da katılacak.
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL
20.30 Trabzonspor - Göztepe
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Gaziantep FK karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
PFDK VE TAHKİM
- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
- EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basket
21.30 Panathinaikos - Anadolu Efes
VOLEYBOL
- Efeler Ligi Play Off 3-4
17.00 Fenerbahçe Medicana - Arkas Spor