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UEFA İstanbul Temsilciliği Açılışı ve Spor Haberleri

UEFA İstanbul Temsilciliği Açılışı ve Spor Haberleri
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UEFA İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI12.00 UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek.

UEFA İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ AÇILIŞI

12.00 UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek. Törene; UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu Üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da katılacak.

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL

20.30 Trabzonspor - Göztepe

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertlilerde Gaziantep FK karşılaşmasının çalışmaları sürecek.

BEŞİKTAŞ

11.45 Siyah-beyazlılarda Hatayspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

PFDK VE TAHKİM

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

- EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Paris Basket

21.30 Panathinaikos - Anadolu Efes

VOLEYBOL

- Efeler Ligi Play Off 3-4

17.00 Fenerbahçe Medicana - Arkas Spor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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